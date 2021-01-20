Обслуговував військову техніку РФ: СБУ викрила директора підприємства

Правоохоронці затримали директора підприємства, який надавав послуги з обслуговування військової техніки силових структур Росії на території тимчасово окупованого Криму.

За даними СБУ, до анексії Криму організація спеціалізувалася на забезпеченні паливно-мастильних матеріалів та заправки цивільних повітряних суден в аеропорту Сімферополя.

Після незаконної анексії території фірма продовжила свою діяльність. Однак тепер вона обслуговувала силові структури Російської Федерації. Зокрема, їхніми клієнтами були Міністерство оборони, Національна гвардія Росії та ФСБ.

За адресою проживання фігуранта справи провели обшуки та допитали свідків. У директора підприємства вилучили комп’ютерну техніку та інші речі, які довели незаконну діяльність чоловіка.

Керівникові оголосили підозру за статтею 111 Державна зрада КК України. Триває досудове розслідування.

Двох бойовиків “ДНР” підозрюють у тероризмі

СБУ підозрює двох бойовиків так званого ДНР в участі збройних формувань проросійських терористів.

Один із фігурантів справи – колишній правоохоронець. Інший чоловік має звання майора та публічно агітує за тероризм.