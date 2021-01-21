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Факты / Украина / Политика
Анастасія Дячкіна |

Кравчук предложил выработать единый документ для работы ТКГ

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил выработать единый документ для ТКГ. Этот документ должен стать отправной точкой для дальнейшей работы группы.

кравчук леонід

Кравчук также предложил председателю политической подгруппы ТКГ Пьеру Морелю и представителю ОБСЕ создать единый документ с лучшими предложениями от политических советников делегаций.

— Этот документ, который должен стать ориентиром для дальнейшей работы ТКГ, утвердят лидеры стран нормандской четверки, — подчеркнул Леонид Кравчук.

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Кроме этого, глава ТКГ подчеркнул, что только участники делегаций стран-участниц конфликта являются уполномоченными для переговоров в ТКГ.

Другие могут участвовать в качестве консультантов и экспертов по отдельным вопросам.

Заседание подгруппы ТКГ

19 января прошло заседание Политической и Гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Одним из принципиальных вопросов работы остается определение точек разворота автобусов-челноков, которые должны перевозить людей через линию разграничения в районе КПВВ Счастье.

Во время заседания Политической подгруппы ее Координатор также представил свой анализ предложений украинской и российской стороны относительно дальнейших шагов по разрешению конфликта.

Фото: Dreamstime

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