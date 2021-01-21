Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил выработать единый документ для ТКГ. Этот документ должен стать отправной точкой для дальнейшей работы группы.

Кравчук также предложил председателю политической подгруппы ТКГ Пьеру Морелю и представителю ОБСЕ создать единый документ с лучшими предложениями от политических советников делегаций.

— Этот документ, который должен стать ориентиром для дальнейшей работы ТКГ, утвердят лидеры стран нормандской четверки, — подчеркнул Леонид Кравчук.

Кроме этого, глава ТКГ подчеркнул, что только участники делегаций стран-участниц конфликта являются уполномоченными для переговоров в ТКГ.

Другие могут участвовать в качестве консультантов и экспертов по отдельным вопросам.

Заседание подгруппы ТКГ

19 января прошло заседание Политической и Гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Одним из принципиальных вопросов работы остается определение точек разворота автобусов-челноков, которые должны перевозить людей через линию разграничения в районе КПВВ Счастье.

Во время заседания Политической подгруппы ее Координатор также представил свой анализ предложений украинской и российской стороны относительно дальнейших шагов по разрешению конфликта.