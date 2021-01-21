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Факти / Україна / Політика
Анастасія Дячкіна |

Кравчук запропонував виробити єдиний документ для роботи ТКГ

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук запропонував виробити єдиний документ для ТКГ. Цей документ повинен стати відправною точкою для подальшої роботи групи.

кравчук леонід

Кравчук також запропонував голові політичної підгрупи ТКГ П’єру Морелю та представнику ОБСЄ створити єдиний документ з найкращими пропозиціями від політичних радників делегацій.

– Цей документ, який повинен стати дороговказом для подальшої роботи ТКГ, затвердять лідери країн нормандської четвірки, – підкреслив Леонід Кравчук.

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Крім цього, глава ТКГ наголосив, що лише учасники делегацій країн-учасниць конфлікту є уповноваженими для переговорів у ТКГ.

Інші можуть брати участь у статусі консультантів та експертів з окремих питань.

Засідання підгрупи ТКГ

19 січня пройшло засідання Політичної та Гуманітарної підгруп Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Одним з принципових питань роботи залишається визначення точок розвороту автобусів-човників, які мають перевозити людей через лінію розмежування в районі КПВВ Щастя.

Під час засідання Політичної підгрупи її Координатор також представив свій аналіз пропозицій української та російської сторони щодо подальших кроків щодо вирішення конфлікту.

Фото: Dreamstime

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