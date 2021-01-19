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Факты / Украина
Анастасія Дячкіна |

Обмен удерживаемыми и пропуск через КПВВ: как прошло заседание подгрупп ТКГ

19 января прошло заседание Политической и Гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Одним из принципиальных вопросов работы остается определение точек разворота автобусов-челноков, которые должны перевозить людей через линию разграничения в районе КПВВ Счастье.

— Украинская сторона обратилась с просьбой к координатору ОБСЕ в гуманитарном группе Послу Т. Фришу способствовать определению точек разворота с помощью Координатора Подгруппы по безопасности, — сообщила Украинская делегация в ТКГ.

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Обмен взаимно удержанными лицами

Руководитель Гуманитарной подгруппы народный депутат Украины Галина Третьякова предложила российской стороне разблокировать процесс обмена, ОБСЕ — поддержать разблокировку.

Во время заседания Политической подгруппы ее Координатор также представил свой анализ предложений украинской и российской стороны относительно дальнейших шагов по разрешению конфликта.

Визит главы ОБСЕ в Украину

Действующая председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде 19 января приехала в Украину с рабочим визитом.

В рамках визита Линде проведет в Киеве переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Председатель ОБСЕ также посетит вместе с министром иностранных дел Украины зону проведения операции объединенных сил на Донбассе.

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