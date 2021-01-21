Передача украинских пленных Медведчуку остановлена — Кравчук

Процесс передачи части удерживаемых граждан Украины председателю политсовета партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктору Медведчуку уже остановлен, поскольку самолет, который должен был привезти этих лиц, не вылетел.

Об этом сообщил председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук.

— Этот вопрос уже остановился, и очень просто: тот самолет, который должен был привезти людей, не вылетел. Не потому, что нет топлива или еще чего-то. Возникает простой вопрос: кто летит в самолете? Эти люди имеют паспорта? Они внесены в соответствующий реестр? Это же не просто путешествие на лошадях — это очень дальняя, причем межгосударственная дорога. Сначала они летят из Донецка в Ростов, потом в Минск, а потом из Минска в Украину. Это уже невыполнимый вопрос. Самолет этого сделать не может, — сказал он в эфире программы Действующие лица.

Кравчук, подчеркнул, что вопрос передвижения, возвращения граждан — это вопрос не Медведчука, это — вопрос Украины.

— Я не знаю, может, кроме Украинского государства, есть еще какое-то маленькое государство Медведчука. Не может частное лицо заниматься вопросами такого масштаба без государства, а если оно берется за это или это поддерживается Россией, это означает только одно: сделать вокруг конкретного человека пиар для того, чтобы поднять его авторитет, — пояснил Кравчук.

Визит главы ОБСЕ в зону ООС

20 января глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анн Линде посетила район проведения ООС на Донбассе, в частности — КПВВ Золотое.

Кроме Людмилы Денисовой, на встрече также присутствовал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Во время выступления руководительница ОБСЕ Анн Линде заверила, что в конфликте с РФ беспрекословно поддерживает Украину.