НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 6%.
Об этом во время брифинга 21 января сообщили в НБУ.
— Правление Нацбанка приняло решение оставить учетную ставку без изменений — на уровне 6% годовых, — сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.
При этом в НБУ в пятый раз, с июня 2020 года, сохраняют уровень учетную ставки.
Однако ее готовы повышать для приведения инфляции к цели.
Учетная ставка в Украине
С января по июнь 2020 года НБУ снизил учетную ставку с 13,5% до 6% годовых.
С тех пор она оставалась неизменной. Ранее эксперты предполагали, что в январе Нацбанк сохранит учетную ставку на уровне 6% годовых.
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