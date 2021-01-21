НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 6%.

Об этом во время брифинга 21 января сообщили в НБУ.

— Правление Нацбанка приняло решение оставить учетную ставку без изменений — на уровне 6% годовых, — сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

При этом в НБУ в пятый раз, с июня 2020 года, сохраняют уровень учетную ставки.

Однако ее готовы повышать для приведения инфляции к цели.

Учетная ставка в Украине

С января по июнь 2020 года НБУ снизил учетную ставку с 13,5% до 6% годовых.

С тех пор она оставалась неизменной. Ранее эксперты предполагали, что в январе Нацбанк сохранит учетную ставку на уровне 6% годовых.

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