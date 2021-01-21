PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубнік |

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 6% річних

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 6%.

Про це під час брифінгу 21 січня повідомили в НБУ.

– Правління Нацбанку ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін – на рівні 6% річних, – повідомив очільник НБУ Кирило Шевченко.

Водночас у НБУ вп’яте, з червня 2020 року, зберігають рівень облікової ставки.

Однак її готові підвищувати для приведення інфляції до мети.

Читайте
Транш МВФ може надійти в 2020, а облікова ставка залежить від Covid-19 – НБУ

Облікова ставка в Україні

З січня до червня 2020 року НБУ знизив облікову ставку з 13,5% до 6% річних.

З того часу вона залишалася незмінною. Раніше експерти припускали, що у січні Нацбанк збереже облікову ставку на рівні 6% річних.

Детальніше про рівень облікової ставки в Україні і більше новин НБУ читайте на Фактах ICTV.

Джерело: НБУ

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка