Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 6%.

Про це під час брифінгу 21 січня повідомили в НБУ.

– Правління Нацбанку ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін – на рівні 6% річних, – повідомив очільник НБУ Кирило Шевченко.

Водночас у НБУ вп’яте, з червня 2020 року, зберігають рівень облікової ставки.

Однак її готові підвищувати для приведення інфляції до мети.

Облікова ставка в Україні

З січня до червня 2020 року НБУ знизив облікову ставку з 13,5% до 6% річних.

З того часу вона залишалася незмінною. Раніше експерти припускали, що у січні Нацбанк збереже облікову ставку на рівні 6% річних.

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