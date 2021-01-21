Шаг 1. Подаем документы в местные органы власти или ЦПАУ по месту регистрации жилья
Принести нужно:
- заявление с требованием об обследовании жилья (его форму должны предоставить по требованию);
- копию паспорта или документа, удостоверяющего гражданство Украины;
- копию индивидуального номера налогоплательщика;
- нотариально заверенные документы на собственность жилья.
Шаг 2. Ожидаем решения, когда будет обследование разрушенного жилья
У чиновников есть пять дней, чтобы назначить дату осмотра и сообщить об этом заявителю.
Обследование дома должно пройти в течение 30 дней с момента заявления.
Шаг 3. Обследование жилья комиссией
Обследование дома экспертной комиссией. Можно вести фото- и видеофиксацию.
Шаг 4. Получение акта обследования разрушенного жилья
В течение трех календарных дней комиссия должна выдать акт о проведении обследования.
Также комиссия должна предоставить справку о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации.
Шаг 5. Регистрация разрушенного жилья в Государственном реестре прав на недвижимое имущество
Самостоятельная регистрация в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, где нужно указать информацию о прекращении права собственности на жилье.
Для этого нужно отдать:
- акт обследования;
- документ, удостоверяющий право собственности.
Шаг 6. Открыть банковский счет
Банковский счет нужен для осуществления выплаты компенсации. Если он уже есть — открытие не нужно.
Шаг 7. Сдать второй пакет документов в органы местной власти или ЦПАУ
Нужно сдать:
- заявление с банковским счетом, куда будут перечислены деньги;
- копию справки, подтверждает, что человек пострадал в чрезвычайной ситуации;
- копию акта обследования жилья;
- выписку из Госреестра имущественных прав на недвижимое имущество, где указанное прекращение прав на разрушенное жилье.
Шаг 8. Получение решения с указанием суммы компенсации
В течение трех дней получить копию решения о выплате компенсации или отказ.
Шаг 9. Получение компенсации
В случае положительного решения, компенсация поступит на банковский счет в течение пяти дней с момента поступления средств в бюджет.