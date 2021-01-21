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Как оформить компенсацию за разрушенное жилье на Донбассе — пошаговая инструкция
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Как оформить компенсацию за разрушенное жилье на Донбассе — пошаговая инструкция

Как оформить компенсацию за разрушенное жилье на Донбассе — пошаговая инструкция

До 300 тыс. грн компенсации могут получить переселенцы, которые потеряли жилье из-за военных действий на Донбассе.

Средства будут распределять на основании информации о жилье пострадавших, которую будут собирать региональные органы социальной защиты населения и органы местного самоуправления.

Как получить компенсацию за жилье, которое разрушили во время боевых действий, читайте в нашем материале.

Шаг 1. Подаем документы в местные органы власти или ЦПАУ по месту регистрации жилья

Принести нужно:

  • заявление с требованием об обследовании жилья (его форму должны предоставить по требованию);
  • копию паспорта или документа, удостоверяющего гражданство Украины;
  • копию индивидуального номера налогоплательщика;
  • нотариально заверенные документы на собственность жилья.

Шаг 2. Ожидаем решения, когда будет обследование разрушенного жилья

У чиновников есть пять дней, чтобы назначить дату осмотра и сообщить об этом заявителю.

Обследование дома должно пройти в течение 30 дней с момента заявления.

Шаг 3. Обследование жилья комиссией

Обследование дома экспертной комиссией. Можно вести фото- и видеофиксацию.

Шаг 4. Получение акта обследования разрушенного жилья

В течение трех календарных дней комиссия должна выдать акт о проведении обследования.

Также комиссия должна предоставить справку о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации.

Шаг 5. Регистрация разрушенного жилья в Государственном реестре прав на недвижимое имущество

Самостоятельная регистрация в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, где нужно указать информацию о прекращении права собственности на жилье.

Для этого нужно отдать:

  • акт обследования;
  • документ, удостоверяющий право собственности.

Шаг 6. Открыть банковский счет

Банковский счет нужен для осуществления выплаты компенсации. Если он уже есть — открытие не нужно.

Шаг 7. Сдать второй пакет документов в органы местной власти или ЦПАУ

Нужно сдать:

  • заявление с банковским счетом, куда будут перечислены деньги;
  • копию справки, подтверждает, что человек пострадал в чрезвычайной ситуации;
  • копию акта обследования жилья;
  • выписку из Госреестра имущественных прав на недвижимое имущество, где указанное прекращение прав на разрушенное жилье.

Шаг 8. Получение решения с указанием суммы компенсации

В течение трех дней получить копию решения о выплате компенсации или отказ.

Шаг 9. Получение компенсации

В случае положительного решения, компенсация поступит на банковский счет в течение пяти дней с момента поступления средств в бюджет.

Источник: МинВОТ

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