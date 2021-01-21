Крок 1. Подаємо документи у місцеві органи влади або ЦНАП за місцем реєстрації житла
Принести потрібно:
- заяву з вимогою про обстеження житла (її форму повинні надати за вимогою);
- копію паспорту чи документа, що засвідчує громадянство України;
- копію індивідуального номеру платника податків;
- нотаріально завірені документи на власність житла.
Крок 2. Очікуємо рішення, коли буде обстеження зруйнованого житла
У чиновників є п’ять днів, щоб призначити дату огляду та повідомити про це заявника. Обстеження оселі має пройти протягом 30 днів з моменту заяви.
Крок 3. Обстеження житла комісією
Обстеження будинку експертною комісією. Можна вести фото- та відеофіксацію.
Крок 4. Отримання акту обстеження зруйнованого житла
Протягом трьох календарних днів комісія повинна видати акт про проведення обстеження.
Також комісія повинна надати довідку про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації.
Крок 5. Реєстрація зруйнованого житла у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно
Самотужки зареєструвати у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, де потрібно вказати інформацію про припинення права власності на житло.
Для цього потрібно віддати:
- акт обстеження;
- документ, що посвідчує право власності.
Крок 6. Відкрити банківський рахунок
Банківський рахунок потрібен для здійснення виплати компенсації. Якщо він вже є – відкриття не потрібне.
Крок 7. Подати другий пакет документів у органи місцевої влади чи ЦНАП
Потрібно здати:
- заяву з банківським рахунком, куди будуть переказані гроші;
- копію довідки, яка засвідчує, що людина постраждала у надзвичайній ситуації;
- копію акта обстеження житла;
- витяг з Держреєстру речових прав на нерухоме майно, де вказане припинення прав на зруйноване житло.
Крок 8. Отримання рішення із зазначенням суми компенсації
Протягом трьох днів отримати копію рішення про виплату компенсації або відмову.
Крок 9. Отримання компенсації
У разі позитивного рішення, компенсація надійде на банківський рахунок протягом п’яти днів з моменту надходження коштів до бюджету.