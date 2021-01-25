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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Спасибо за преданность: Зеленский поздравил Службу внешней разведки

Президент Владимир Зеленский провел встречу с сотрудниками Службы внешней разведки Украины и поздравил их с прошедшим профессиональным праздником.

Спасибо за преданность: Зеленский поздравил Службу внешней разведки

Во время своего выступления он отметил, что в сложных современных условиях спецслужба должна работать сверх своих возможностей.

Также Зеленский вручил сотрудникам Службы внешней разведки государственные награды и сертификаты на квартиры.

— 24 января 1919 был создан первый подразделение внешней разведки Украинской Народной Республики. Сегодня, как и сто лет назад, работа внешней разведки является сверхважной для национальной безопасности государства, ее соборности и независимости. Защищайте Украины — Украина вам благодарна.

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Владимир Зеленский отметил, что СВР ежедневно должна усиливать стратегическую и оперативную составляющие, аналитическую деятельность и качество информации, внедрять новые подходы и опыт ведущих спецслужб мира.

День Службы внешней разведки Украины ежегодно отмечается 24 января.

Это один из самых молодых профессиональных праздников, ведь подписание указа о его празднование состоялось только в 2018 году.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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