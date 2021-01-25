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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Дякую за відданість: Зеленський привітав Службу зовнішньої розвідки

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі співробітниками Служби зовнішньої розвідки України та привітав їх з професійним святом.

Дякую за відданість: Зеленський привітав Службу зовнішньої розвідки

Під час свого виступу він зазначив, що у непростих сучасних умовах спецслужба повинна працювати понад свої можливості.

Також Зеленський вручив співробітникам Служби зовнішньої розвідки державні нагороди та сертифікати на квартири.

– 24 січня 1919 року був створений перший підрозділ зовнішньої розвідки Української Народної Республіки. Сьогодні, як і сто років тому, робота зовнішньої розвідки є надважливою для національної безпеки держави, її соборності та незалежності. Захищайте Україну – Україна вам вдячна.

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Володимир Зеленський наголосив, що СЗР щоденно має посилювати стратегічну та оперативну складові, аналітичну діяльність та якість інформації, впроваджувати нові підходи й досвід провідних спецслужб світу.

День Служби зовнішньої розвідки України щороку відзначається 24 січня.

Це одне із наймолодших професійних свят, адже підписання указу про його святкування відбулося лише у 2018 році.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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