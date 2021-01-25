Для борьбы с кнопкодавством в Верховной Раде создадут несколько механизмов. Об этом во время согласительного совета сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

В частности, в зале уже отключили все свободные места, которыми кто-то пытался пользоваться. Также разрабатывают механизм, который позволит голосовать депутату только со своего места.

В то же время председатель фракции Голос Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что в зале установят четыре дополнительных камеры наблюдения.

Дмитрий Разумков объяснил, что дополнительные камеры позволят правоохранительным органам оперативно реагировать на то, кто был в зале, кто проголосовал и с какого места.

Также он добавил, что обсуждаются изменения в регламент Верховной Рады, которые позволили бы отстранять кнопкодавов от участия в заседаниях парламента на несколько недель.

Наказание за кнопокодавство

В декабре 2019 года Рада ввела уголовную ответственность за кнопкодавство. С тех пор за нарушение нардепов могут штрафовать на 3-5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. — 85 тыс. грн).

В соответствии со ст. 216 Уголовного процессуального кодекса, досудебным расследованием таких уголовных правонарушений будут заниматься следственные органы Государственного бюро расследований.