Для боротьби з кнопкодавством у Верховній Раді створять кілька механізмів. Про це під час погоджувальної Ради повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.
Зокрема, у залі вже відключили всі вільні місця, якими хтось намагався користуватися. Також опрацьовують механізм, який дозволить голосувати депутату тільки зі свого місця.
Водночас голова фракції Голос Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що в залі встановлять чотири додаткові камери спостереження.
Дмитро Разумков пояснив, що додаткові камери дозволять правоохоронним органам оперативно реагувати на те, хто був у залі, хто проголосував і з якого місця.
Також він додав, що обговорюються зміни до регламенту Верховної Ради, які дозволили б відсторонювати кнопкодавів від участі у засіданнях парламенту на кілька тижнів.
Покарання за кнопокодавство
У грудні 2019 року Рада ввела кримінальну відповідальність за кнопкодавство. Відтоді за порушення нардепів можуть штрафуватимуть на 3-5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. – 85 тис. грн).
Відповідно до ст. 216 Кримінального процесуального кодексу, досудовим розслідуванням таких кримінальних правопорушень займатимуться слідчі органи Державного бюро розслідувань.