PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Відключили порожні місця і встановили камери: Рада посилює боротьбу з кнопкодавами

Для боротьби з кнопкодавством у Верховній Раді створять кілька механізмів. Про це під час погоджувальної Ради повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Відключили порожні місця і встановили камери: Рада посилює боротьбу з кнопкодавами

Зокрема, у залі вже відключили всі вільні місця, якими хтось намагався користуватися. Також опрацьовують механізм, який дозволить голосувати депутату тільки зі свого місця.

Водночас голова фракції Голос Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що в залі встановлять чотири додаткові камери спостереження.

Читайте
Разумков назвав зарплату та сказав, як викорінити "гроші у конвертах"

Дмитро Разумков пояснив, що додаткові камери дозволять правоохоронним органам оперативно реагувати на те, хто був у залі, хто проголосував і з якого місця.

Також він додав, що обговорюються зміни до регламенту Верховної Ради, які дозволили б відсторонювати кнопкодавів від участі у засіданнях парламенту на кілька тижнів.

Покарання за кнопокодавство 

У грудні 2019 року Рада ввела кримінальну відповідальність за кнопкодавство. Відтоді за порушення нардепів можуть штрафуватимуть на 3-5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. – 85 тис. грн).

Відповідно до ст. 216 Кримінального процесуального кодексу, досудовим розслідуванням таких кримінальних правопорушень займатимуться слідчі органи Державного бюро розслідувань.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка