Для боротьби з кнопкодавством у Верховній Раді створять кілька механізмів. Про це під час погоджувальної Ради повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Зокрема, у залі вже відключили всі вільні місця, якими хтось намагався користуватися. Також опрацьовують механізм, який дозволить голосувати депутату тільки зі свого місця.

Водночас голова фракції Голос Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що в залі встановлять чотири додаткові камери спостереження.

Дмитро Разумков пояснив, що додаткові камери дозволять правоохоронним органам оперативно реагувати на те, хто був у залі, хто проголосував і з якого місця.

Також він додав, що обговорюються зміни до регламенту Верховної Ради, які дозволили б відсторонювати кнопкодавів від участі у засіданнях парламенту на кілька тижнів.

Покарання за кнопокодавство

У грудні 2019 року Рада ввела кримінальну відповідальність за кнопкодавство. Відтоді за порушення нардепів можуть штрафуватимуть на 3-5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. – 85 тис. грн).

Відповідно до ст. 216 Кримінального процесуального кодексу, досудовим розслідуванням таких кримінальних правопорушень займатимуться слідчі органи Державного бюро розслідувань.