Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список двух гражданок Российской Федерации. Ими оказались Алена Апина и Юлия Глебова.

Российские артистки внесены в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, по представлению Службы безопасности.

Сейчас в перечне имена 159 человек, среди них Надежда Бабкина, Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Олег Газманов и другие.

Алена Апина — популярная певица 90-х годов, она известна прежде всего благодаря песням Бухгалтер, American Boy, Ксюша, Электричка, Леха.

Юлия Глебова (псевдоним — Юлия Беретта) — российская актриса и певица, бывшая участница музыкальной группы Стрелки.

В ноябре российскому актеру Кириллу Гребенщикову запретили въезд в Украину. Ограничение будет действовать в течение трех лет, причина — посещение временно оккупированной территории Крыма.

Фото: Алена Апина, Юлия Глебова