PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Людмила Богданова |

Угроза нацбезопасности: Минкульт внес в черный список россиянок Апину и Глебову

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список двух гражданок Российской Федерации. Ими оказались Алена Апина и Юлия Глебова.

Альона Апіна та Юлія Глєбова

Российские артистки внесены в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, по представлению Службы безопасности.

Сейчас в перечне имена 159 человек, среди них Надежда Бабкина, Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Олег Газманов и другие.

Алена Апина — популярная певица 90-х годов, она известна прежде всего благодаря песням Бухгалтер, American Boy, Ксюша, Электричка, Леха.

Альона Апіна

Юлия Глебова (псевдоним — Юлия Беретта) — российская актриса и певица, бывшая участница музыкальной группы Стрелки.

Юлія Глєбова ( Юлія Беретта)

Читайте
Россиянину, который незаконно посещал Крым, запретили въезд в Украину

В ноябре российскому актеру Кириллу Гребенщикову запретили въезд в Украину. Ограничение будет действовать в течение трех лет, причина — посещение временно оккупированной территории Крыма.

Фото: Алена Апина, Юлия Глебова

Источник: Минкульт

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка