Заседание Верховной Рады состоится 26 января. Традиционно оно начнется в 10.00.

Во вторник народные депутаты рассмотрят ряд законопроектов в первом и во втором чтении.

В начале заседания парламентарии будут принимать проект постановления о внесении изменений в повестку дня четвертой сессии Верховной Рады Украины IX созыва и постановление о календарном плане проведения пятой сессии.

Кроме того, нардепы рассмотрят закон о внесении изменений в закон о лекарственных средствах по государственной регистрации лекарственных средств под обязательства для принятия решения.

В первом чтении народные депутаты перейдут к рассмотрению законов о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно переименования Фонда социальной защиты инвалидов, о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно совершенствования деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Во втором чтении на повестке дня будут представлены законы о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов, о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности.

Кроме того, будут рассматриваться закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно налогообложения таможенными платежами товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых отправлениях и проект постановления о мерах по внедрению электронного реестра листков нетрудоспособности.

Законопроекты

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о вакцинах № 4613. Он позволит Украине использовать препараты Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Этот законопроект предлагать рассмотреть на следующем заседании Верховной Рады. Им предлагается использование вакцин на территории Украины при следующих условиях: при имеющихся данных об успешном проведении доклинических испытаний, известной потенциальной пользе лекарственного средства и наличии клинических исследований.