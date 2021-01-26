Засідання Верховної Ради відбудеться 26 січня. Традиційно воно розпочнеться о 10.00.

У вівторок народні депутати розглядатимуть низку законопроектів у першому та другому читанні.

На початку засідання парламентарі ухвалюватимуть проект постанови про внесення змін до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України IX скликання та постанови про календарний план проведення п’ятої сесії.

Окрім того, нардепи розглядатимуть закон про внесення змін до закону про лікарські засоби щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання для ухвалення рішення.

У першому читанні народні депутати перейдуть до розгляду законів про внесення змін до деяких законів України щодо перейменування Фонду соціального захисту інвалідів, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

У другому читанні на порядку денному будуть представлені закони про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості.

Окрім того, розглядатимуться закон про внесення змін до Податкового кодексу України та про внесення змін до Митного кодексу України (щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях та проект постанови про заходи щодо запровадження Електронного реєстру листків непрацездатності.

Законопроекти

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про вакцини № 4613. Він дозволить Україні використовувати препарати Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Цей законопроєкт пропонуватимуть розглянути на наступному засіданні Верховної Ради. Ним пропонується використання вакцин на території Укрраїни за таких умов: наявні дані про успішне проведення доклінічних випробувань, відома потенційна користь лікарського засобу та клінічні дослідження.