За минувшие сутки на Донбассе российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня.

Неподалеку Новоалександровки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия.

Вследствие прицельного обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий получил пулевое ранение. Военного эвакуировали в лечебное учреждение.

Вблизи Новозвановка противник применил автоматический станковый гранатомет.

Неподалеку Авдеевки боевики вели огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. А в пригороде Марьинки противник применил снайперское оружие.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Нарушение режима тишины

26 января вблизи Попасной ранили украинского военного. Ему оказали медицинскую помощь, а состояние пострадавшего тяжелое.

Украинская сторона ввела режим тишины и направила ноту в Специальную мониторинговую комиссию ОБСЕ.

25 января вблизи города Золотое ранили еще одного военного ВСУ. Его состояние также тяжелое.