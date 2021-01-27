За минулу добу на Донбасі російсько-окупаційні війська п’ять разів порушили режим припинення вогню.

Неподалік Новоолександрівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета, стрілецької та снайперської зброї.

Внаслідок прицільного обстрілу позицій українських захисників один військовослужбовець отримав кульове поранення. Військового евакуювали до лікувального закладу.

Поблизу Новозванівки противник застосував автоматичний станковий гранатомет.

Неподалік Авдіївки бойовики вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета. А в передмісті Мар’їнки противник застосував снайперську зброю.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Порушення режиму тиші

26 січня поблизу Попасної поранили українського військового. Йому надали медичну допомогу, а стан потерпілого важкий.

Українська сторона ввела режим тиші і направила ноту до Спеціальної моніторингової комісії ОБСЄ.

25 січня поблизу міста Золоте поранили ще одного військового ЗСУ. Його стан також важкий.