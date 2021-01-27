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Факты / Украина
Анастасія Дячкіна |

Количество нарушений тишины на Донбассе в прошлом году уменьшилась на 55% — ОБСЕ

Количество нарушений режима тишины на Донбассе уменьшилось на 55% по сравнению с предыдущим годом.

Донбас, ООС, війна на Добасі

Как отметили представители ОБСЕ, это произошло благодаря дополнительным мерам контроля за соблюдением режима прекращения огня.

— В прошлом году СММ ОБСЕ зафиксировала 153 тыс. нарушений режима прекращения огня, в том числе около 46 тыс. взрывов. Это на 55% меньше по сравнению с 2019 годом.

Введение дополнительных мер прекращения огня принесло ощутимое улучшение ситуации безопасности. Однако нарушения режима прекращения огня все еще случаются каждый день — и все чаще, — отметила Раса Остраускайте.

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По ее словам, СММ ОБСЕ продолжает выступать посредником и проводит мониторинг прекращения огня для ремонта и восстановления критической инфраструктуры.

Ранение военного

В зоне проведения Операции объединенных сил ранили украинского военного. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Попасная 26 января около 19.00. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, его состояние тяжелое.

Украинская сторона ввела режим тишины и направила ноту Специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ.

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