Количество нарушений режима тишины на Донбассе уменьшилось на 55% по сравнению с предыдущим годом.
Как отметили представители ОБСЕ, это произошло благодаря дополнительным мерам контроля за соблюдением режима прекращения огня.
— В прошлом году СММ ОБСЕ зафиксировала 153 тыс. нарушений режима прекращения огня, в том числе около 46 тыс. взрывов. Это на 55% меньше по сравнению с 2019 годом.
Введение дополнительных мер прекращения огня принесло ощутимое улучшение ситуации безопасности. Однако нарушения режима прекращения огня все еще случаются каждый день — и все чаще, — отметила Раса Остраускайте.
По ее словам, СММ ОБСЕ продолжает выступать посредником и проводит мониторинг прекращения огня для ремонта и восстановления критической инфраструктуры.
Ранение военного
В зоне проведения Операции объединенных сил ранили украинского военного. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Попасная 26 января около 19.00. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, его состояние тяжелое.
Украинская сторона ввела режим тишины и направила ноту Специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ.