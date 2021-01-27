Количество нарушений режима тишины на Донбассе уменьшилось на 55% по сравнению с предыдущим годом.

Как отметили представители ОБСЕ, это произошло благодаря дополнительным мерам контроля за соблюдением режима прекращения огня.

— В прошлом году СММ ОБСЕ зафиксировала 153 тыс. нарушений режима прекращения огня, в том числе около 46 тыс. взрывов. Это на 55% меньше по сравнению с 2019 годом.

Введение дополнительных мер прекращения огня принесло ощутимое улучшение ситуации безопасности. Однако нарушения режима прекращения огня все еще случаются каждый день — и все чаще, — отметила Раса Остраускайте.