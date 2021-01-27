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Факты / Украина / Политика
Анастасія Дячкіна |

Советник главы ОП прокомментировал разговор Байдена с Путиным

Лидер Соединенных Штатов Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Джо Байден - 46 президент США

Телефонный разговор между президентами свидетельствует о возвращении новой американской администрации в мировую повестку дня с традиционными ценностями. В то же время, это хороший знак для Украины.

Такое мнение высказал советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк.

— На мой взгляд, телефонный разговор между Байденом и Путиным — это обозначение ключевого приоритета новой администрации, своего рода сигнал: мы возвращаемся в мировую повестку дня с традиционными ценностями и традиционной жесткостью по отношению к тем, кто нарушает правила, — отметил Подоляк.

Советник главы подчеркнул, что разговор выглядел идеально для интересов Украины.

— Джо Байден не просто подтвердил ключевую позицию в отношении безусловной поддержки Америкой суверенитета и территориальной целостности Украины. Но и поставил вопрос поддержки нашего суверенитета фактически первым — в контексте общеизвестных угроз и рисков со стороны России против правил и ценностей цивилизованного мира, — добавил Подоляк.

Также советник председателя ОП убежден, что у России есть только один шанс на хоть какие-то минимально нормальные отношения с Америкой и миром — полное прекращение агрессивной политики.

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В частности речь идет о прекращении агрессии против Украины, возвращении всех наших территорий, и президент Байден это очень четко очертил, добавил Подоляк.

26 января президенты США Джо Байден впервые после инаугурации поговорил по телефону с главой Кремля Владимиром Путиным.

Подробнее о том, как прошла беседа Байдена с Путиным, смотрите на сайте Факты ICTV.

Источник: РБК-Украина

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