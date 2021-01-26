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Факты / Мир
Софія Телішевська |

Плохая сделка: Байден о строительстве Северного потока — 2

Президент США Джо Байден считает, что газопровод Северный поток-2 — это плохая сделка для Европы.

Джо Байден

Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки. Она отметила, что новая администрация оценит меры против строительства трубы, принятые предшественниками.

— Президент считает Cеверный поток — 2 плохой сделкой для Европы.

Мы знаем, что предыдущая администрация вводила против газопровода новые санкции. Сейчас мы проводим обзор этих мер и консультировать с нашими европейскими партнерами, — добавила пресс-секретарь.

Приостановка строительства Северного потока — 2

Газпром не исключает приостановку реализации или полную отмену проекта Северный поток — 2 в случае резкой смены политической ситуации.

В то же время США в оборонном бюджете на 2021 год предусмотрели новые, усиленные санкции против Северного потока-2.

Они касаются всей деятельности по прокладке труб для строительства газопроводов, страхование и перестрахование, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных с проектом.

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