Радник голови ОП прокоментував розмову Байдена з Путіним

Лідер Сполучених Штатів Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Телефонна розмова між президентами є свідченням поверненням нової американської адміністрації у світовий порядок денний з традиційними цінностями. Водночас, це добрий знак для України.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

– На мій погляд, телефонна розмова між Байденом і Путіним – це позначення ключового пріоритету нової адміністрації, свого роду сигнал: ми повертаємося у світовий порядок денний з традиційними цінностями і традиційною жорсткістю стосовно тих, хто порушує правила, – зазначив Подоляк.

Радник голови підкреслив, що розмова виглядала ідеально для інтересів України.

– Джо Байден не просто підтвердив ключову позицію щодо безумовної підтримки Америкою суверенітету і територіальної цілісності України. Але поставив питання підтримки нашого суверенітету фактично першим – в контексті загальновідомих загроз і ризиків з боку Росії проти правил і цінностей цивілізованого світу, – додав Подоляк.

Також радник голови ОП переконаний, що у Росії є тільки один шанс на хоч якісь мінімально нормальні відносини з Америкою і цивілізованим світом – повне припинення агресивної політики.

Зокрема йдеться про припинення агресії проти України, повернення усіх наших територій, і президент Байден це дуже чітко окреслив, додав Подоляк.

26 січня президенти США Джо Байден вперше після інавгурації поговорив телефоном з главою Кремля Володимиром Путіним.

Детальніше про те, як пройшла розмова Байдена з Путіним, дивіться на сайті Факти ICTV.