27 января Шестой апелляционный административный суд восстановил пешеходные зоны на Контрактовой площади и на ул. Петра Сагайдачного до ул. Андреевской.
Таким образом суд удовлетворил апелляционную жалобу Киевской городской государственной администрации.
Пешеходную зону на Контрактовой площади и на ул. Петра Сагайдачного сделали еще в 2017 году.
Однако несколько граждан обратились в суд, чтобы восстановить движение транспорта на этой улице.
Окружной административный суд в г. Киеве в мае 2020 года пешеходную зону отменил.
Создание пешеходной улицы на Подоле
В августе 2012 года глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов анонсировал создание пешеходной улице на Подоле.
Для этого мэр столицы обещал осуществить благоустройство улицы Сагайдачного.