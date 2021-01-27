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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

Улица Сагайдачного на Подоле останется пешеходной – решение суда

27 января Шестой апелляционный административный суд восстановил пешеходные зоны на Контрактовой площади и на ул. Петра Сагайдачного до ул. Андреевской.

Улица Сагайдачного на Подоле останется пешеходной – решение суда

Таким образом суд удовлетворил апелляционную жалобу Киевской городской государственной администрации.

Пешеходную зону на Контрактовой площади и на ул. Петра Сагайдачного сделали еще в 2017 году.

Однако несколько граждан обратились в суд, чтобы восстановить движение транспорта на этой улице.

Окружной административный суд в г. Киеве в мае 2020 года пешеходную зону отменил.

Создание пешеходной улицы на Подоле

В августе 2012 года глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов анонсировал создание пешеходной улице на Подоле.

Для этого мэр столицы обещал осуществить благоустройство улицы Сагайдачного.

Источник: КГГА

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