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Факти / Україна / Суспільство
Тетяна Забожко |

Вулиця Сагайдачного на Подолі залишиться пішохідною – рішення суду

27 січня Шостий апеляційний адміністративний суд відновив пішохідні зони на Контрактовій площі та на вул. Петра Сагайдачного до вул. Андріївської.

Вулиця Сагайдачного на Подолі залишиться пішохідною – рішення суду

Таким чином суд задовольнив апеляційну скаргу Київської міської державної адміністрації.

Пішохідну зону на Контрактовій площі та вул. Петра Сагайдачного зробили ще в 2017 році.

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Однак кілька громадян звернулись до суду, щоб відновити на цьому місці рух транспорту. Окружний адміністративний суд у м. Києві в травні 2020 року пішохідну зону скасував.

Створення пішохідної вулиці на Подолі

У серпні 2012 року голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов анонсував створення пішохідної вулиці на Подолі.

Для цього міський голова столиці обіцяв здійснити благоустрій вулиці Сагайдачного.

Джерело: КМДА

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