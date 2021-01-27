27 січня Шостий апеляційний адміністративний суд відновив пішохідні зони на Контрактовій площі та на вул. Петра Сагайдачного до вул. Андріївської.

Таким чином суд задовольнив апеляційну скаргу Київської міської державної адміністрації.

Пішохідну зону на Контрактовій площі та вул. Петра Сагайдачного зробили ще в 2017 році.

Однак кілька громадян звернулись до суду, щоб відновити на цьому місці рух транспорту. Окружний адміністративний суд у м. Києві в травні 2020 року пішохідну зону скасував.

Створення пішохідної вулиці на Подолі

У серпні 2012 року голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов анонсував створення пішохідної вулиці на Подолі.

Для цього міський голова столиці обіцяв здійснити благоустрій вулиці Сагайдачного.