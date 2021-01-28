Юрия Витренко отказались назначить министром энергетики

Верховная Рада не поддержала назначение Юрия Витренко вице-премьером и министром по вопросам энергетики. За соответствующее решение проголосовали только 204 нардепа.

Кандидатуру Витренко на рассмотрение подал премьер-министр Денис Шмыгаль. Во время заседания комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг его назначение поддержали 14 из 18 депутатов и только двое были против.

Юрию Витренко 44 года. Он родился в Киеве, окончил Киевский национальный экономический университет и Киевский институт международных отношений.

Сейчас он исполняет обязанности министра энергетики, ранее работал в компании Нафтогаз Украины.

В декабре прошлого года Юрия Витренко уже рекомендовали назначить первым вице-премьером Украины. Однако тогда не хватило голосов в Верховной Раде.

Накануне он также подал электронную декларацию на должность заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины, в которой задекларировал 53,25 млн грн, которые в 2019 году заработал в Нафтогазе.