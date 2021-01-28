Реформирование СБУ: Рада приняла за основу изменения к закону

Законопроект №3196-д об изменениях в закон О Службе безопасности Украины, касающихся реформирования организационно-правовых основ деятельности СБУ, 28 января прошел первое чтение в Верховной Раде.

Документ в целом предусматривает изменения в 26 законов и кодексов, введение новых стандартов социальной и правовой защиты лиц, привлеченных к конфиденциальному сотрудничеству.

Кроме того, предлагается ликвидировать спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, а также постепенно передать функции досудебного расследования в ГБР.

Подробно о содержании законопроекта о реформировании СБУ и возможных последствиях его принятия в интервью Фактам ICTV рассказывал кандидат политических наук, бывший советник главы СБУ Юрий Михальчишин.

По его мнению, законопроект имеет как слабые, так и сильные стороны.