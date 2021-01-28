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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Реформування СБУ: Рада ухвалила за основу зміни до закону

Законопроект №3196-д щодо змін до закону Про Службу безпеки України, які стосуються реформування організаційно-правових засад діяльності СБУ, 28 січня пройшов перше читання у Верховній Раді.

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Документ загалом передбачає зміни до 26 законів і кодексів, введення нових стандартів соціального та правового захисту осіб, залучених до конфіденційного співробітництва.

Окрім того, пропонується ліквідувати спецпідрозділи із боротьби з корупцією та організованою злочинністю, а також поступово передати функції досудового розслідування до ДБР.

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Детально про зміст законопроекту щодо реформування СБУ та можливі наслідки його ухвалення в інтерв’ю Фактам ICTV розповідав кандидат політичних наук, колишній радник голови СБУ Юрій Михальчишин.

На його думку, законопроект має як слабкі, так і сильні сторони.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Getty Images

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