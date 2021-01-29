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Факты / Украина
Валентина Летяк |

В черный список Минкульта попали еще пятеро российских артистов

Минкульт обновил список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, внеся в него еще пять российских артистов.

україна росія

Среди них — певец Игорь Саруханов, известный автор хита Зеленоглазое такси, Денис Клявер, экс-участник группы Чай вдвоем, а также Ольга Кормухина, Ольга Засульская и Марк Тишман.

В ведомстве отметили, что 18 января получили письма от Службы безопасности Украины о включении этих артистов в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

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— Процедура осуществляется автоматически, поскольку согласно действующему законодательству полномочиями решать “включать” или “не включать” в списки МКИП не наделено, — говорится в сообщении.

Сейчас в черном списке Минкульта уже 164 россиянина.

Несколько дней назад в этом списке оказались популярная в 90-е российская певица Алена Апина, а также бывшая участница музыкальной группы Стрелки Юлия Глебова.

Источник: Минкульт

Фото: Dreamstime

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