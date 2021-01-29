За прошедшие сутки, 28 января, в зоне проведения Операции объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Обстрелы осуществлялись неподалеку села Водяное, на территории, которую контролирует группировка украинской армии Восток.

Российские наемники применяли стрелковое оружие, минометы, пулеметы различных систем и минометы 120-калибра.

Вблизи населенного пункта Екатериновка, которое контролирует группировка Север, враг стрелял из станковых и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Бойцы Вооруженных сил Украины также отрывали огонь — потерь нет. По состоянию на утро 29 января обстрелов на Донбассе не зафиксировано.

Обострение в зоне ООС

Накануне украинские воины сообщили об обострении на Донбассе. Усиление обстрелов фиксировали несколько дней с понедельника 25 января.

Такую активность оккупантов военные ВСУ связывают с недавней ротацией и завозом нового оружия.