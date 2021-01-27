На Донбассе четвертые сутки фиксируют усиление обстрелов

В зоне проведения Операции объединенных сил обострилась ситуация на позициях Вооруженных сил Украины. Усиление обстрелов на Донбассе фиксируют уже четвертые сутки. Об этом Фактам ICTV рассказал боец ​​ООС.

— Это полноценные мощные обстрелы. Они начинаются с пулеметов, а заканчиваются минами и тяжелыми приходами, — рассказал морской пехотинец Владимир.

На самых позициях такую ​​активность врага наши воины объясняют недавней ротацией российских наемников и подвозом новых боеприпасов.

— У них как проходит ротация, заходят новые силы, и они начинают тогда проводить обстрелы, показывая, кто на нашей украинской земле хозяин, — поделился военный Святослав.

Ранение военного вблизи Попасной

26 января стало известно об ранении бойца ВСУ вблизи населенного пункта Попасная. Военному оказали медицинскую помощь, его состояние тяжелое.

Об инциденте сообщено СММ ОБСЕ.

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