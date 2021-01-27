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Факты / Видео / Украина

На Донбассе четвертые сутки фиксируют усиление обстрелов

В зоне проведения Операции объединенных сил обострилась ситуация на позициях Вооруженных сил Украины. Усиление обстрелов на Донбассе фиксируют уже четвертые сутки. Об этом Фактам ICTV рассказал боец ​​ООС.

— Это полноценные мощные обстрелы. Они начинаются с пулеметов, а заканчиваются минами и тяжелыми приходами, — рассказал морской пехотинец Владимир.

На самых позициях такую ​​активность врага наши воины объясняют недавней ротацией российских наемников и подвозом новых боеприпасов.

— У них как проходит ротация, заходят новые силы, и они начинают тогда проводить обстрелы, показывая, кто на нашей украинской земле хозяин, — поделился военный Святослав.

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Ранение военного вблизи Попасной

26 января стало известно об ранении бойца ВСУ вблизи населенного пункта Попасная. Военному оказали медицинскую помощь, его состояние тяжелое.

Об инциденте сообщено СММ ОБСЕ.

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