Минулої доби, 28 січня, в зоні проведення Операції об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Обстріли здійснювалися неподалік села Водяне, на території, яку контролює угрупування українського війська Схід.

Російські найманці застосовували стрілецьку зброю, міномети, кулемети різних систем і міномети 120-калібру.

Біля населеного пункту Катеринівка, яке контролює угрупування Північ, ворог стріляв зі станкових і протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Бійці Збройних сил України також відривали вогонь у відповідь – втрат немає. Станом на ранок 29 січня обстрілів на Донбасі не зафіксовано.

Загострення в зоні ООС

Напередодні українські воїни повідомили про загострення на Донбасі. Посилення обстрілів фіксували кілька днів з понеділка 25 січня.

Таку активність окупантів військові ЗСУ пов’язують з нещодавньою ротацією та завезенням нової зброї.