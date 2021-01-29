Как за полмиллиона черные пиарщики пытались уничтожить репутацию IT-консультанта

С уходом читателей в сеть туда же последовали и СМИ. Онлайн-журналистика стала быстрее печатных изданий и телевидения. Но за скорость распространения информации пришлось платить снижением качества публикаций.

Фейки и манипуляции в интернет-СМИ стали обыденностью. Черные пиарщики и политтехнологи получили целый набор новых инструментов.

О том, как это работает и как не стать жертвой подобных атак, мы поговорили с Петром Охотиным, – политическим консультантом, советником Фундации Открытый диалог, соавтором книги Выиграть выборы: пошаговая инструкция.

Фейки и социальные сети

Основной средой обитания фейков и манипуляций стали социальные сети, а источниками — новостные сайты, которые не имеют никакого отношения к официальным СМИ.

Эта гремучая смесь испортила репутацию многим публичным людям и нанесла имущественный ущерб тысячам коммерческих организаций. Дело в том, что фейковые новости с эмоциональными заголовками получают тысячи репостов в соцсетях за считанные часы.

Особенно, когда вопрос касается расовой или национальной принадлежности, выборов, социального противостояния, тех или иных групп в обществе, веры или сексуальной ориентации.

– Работа с негативом с помощью социальных сетей очень удобна для нечестных на руку медийщиков. Частью технологии является создание двойника известного издания и заполнение ее похожим контентом. Далее размещается заказной материал, который стилизирован под подачу реальным изданием, хотя на самом деле есть вбросом. После запускается реклама публикации.

Таргетинг позволяет направить сообщение максимально адресно: по месту размещения учреждения, или даже по месту жительства адресата. Таким образом, человек, которого заказали, может даже не подозревать, что по нему активно работают. А негативную информацию о нем получают как потенциальные или реальные партнеры, так и организации, которые принимают решения по бизнес-вопросам, – говорит Петр Охотин.

Черная кампания

— Хорошим примером медиа-атаки можно считать публикацию на сайте Антикор с заголовком Утечка данных из SoftServe: банда кибермошенников годами сливает данные компаний нанимателей и зачищает интернет. В статье авторы упоминают реальную историю хакерской атаки на крупную компанию, но без всяких аргументов горят о причастности к этому преступлению IT-консультанта Сергея Шиндера.

Таким образом, черная кампания против репутации конкретного человека завязывается с органичной информационной волной о реальном событии. Так, имя жертвы помещают в негативный контекст. Это можно назвать информационным туннелем. Если люди будут интересоваться событием, то любой поисковик им обязательно выдаст по ключевым словам и описанную публикацию.

Сам же Сергей Шиндер в интервью журналу ФОКУС заявил, что вообще никогда не сотрудничал с SoftServe, но это не помешало заказчикам медиа-атаки тиражировать свой материал на множество других сайтов.

Раньше было сложно подсчитать стоимость подобных информационных вбросов и цены на размещение на подобных ресурсах знали только люди, которые постоянно работают в медиа-сфере, но сейчас можно легко найти расценки на сайте PRNEWS.io .

Заметьте, что речь идет именно о вбросах, а не о рекламе или партнерских материалах, поскольку ряд сайтов не имеют никакого отношения к СМИ и не зарегистрированы на территории Украины. Это полностью исключает возможность официальных и легальных коммерческих взаимоотношений с их владельцами.

Цена вопроса

— Ярким примером из упомянутых на сайте ресурсов можно считать Информатор. Это СМИ пережило три реинкарнации: до Революции достоинства — это был сайт c доменом informatory.su (.SU – Советский Союз). Потом его переименовали в informator.news, но решением суда и этом домен был заблокирован на территории Украины за нарушение законодательства. Сейчас же этот информационный портал размещается на informator.press.







Как за полмиллиона черные пиарщики пытались уничтожить репутацию IT-консультанта / 2 фотографии

Ни в одном из государственных реестров это доменное имя не привязано к СМИ, фирме или физлицу зарегистрированным или проживающим в Украине.

При этом на PRNEWS.io его позиционируют , как украиноязычный информационный портал, освящающий последние события Украины и мира.

Далее в описании говорится, что СМИ работает на информационном рынке с 2015 года, что не соответствует действительности: сам проект существует с 2013-го, но никогда не был зарегистрированным СМИ.

Цена за размещение на информационном портале составляет 2863,22 грн. И есть целый список дополнительных опций:

доплата за политику – 1548,47 грн;

написание (имеется ввиду статья) – 1168,66 грн;

перевод текста – 1460,82 грн;

+ 1000 просмотров – 2921,65 грн;

рерайт – 584,33 грн;

написание экспертом (на сайте не уточняют каким именно и в какой отрасли) – 7304,12 грн.

Таким образом, джинса на политическую тему написанная экспертом сайта Информатор с тысячей просмотров обойдется заказчику приблизительно в 15 тыс. грн.

Материал же с кричащим заголовком Банда российско-украинских IT-мошенников, годами обманывала и разоряла десятки известных компаний и стартапов во всем мире обошелся заказчикам минимум в 10 тыс. грн, поскольку его дополнительно разместили на страницах Информатора в социальных сетях.

– Черный рынок заказухи позволяет размещать рекламные объявления даже через так называемых дропов. Это люди, которые дают данные о своих карточках для оплаты рекламы. Человек, обычно это люди с низким заработком, получает процент от объемов. Киберполиция Украины ведет кампанию об опасности стать дропом и о возможном наказании. Но, к сожалению, любителей легкой наживы это не останавливает. Таким образом, заказчика кампании сложно установить даже если найден владелец счета, с которого списаны деньги на рекламу в соцсетях. И это мы еще не говорим о использовании биткойнов и даркнета.

Антирепутация

Первоисточником и автором нескольких рерайтов о причасности Сергея Шиндера к незаконной деятельности стало очень известное в Украине издание Антикор. В среде медийщиков его причисляют к плеяде топовых чернушных сайтов.

Ежечасно на нем публикуют разоблачения и расследования, но без каких-либо фактов и весомых доказательств. Не связывает с реальностью эти материалы и их авторство, поскольку статьи на Антикоре подписаны вымышленными персонажами.

С Антикором судилась даже АТБ — самая большая сеть супермаркетов в Украине. Что уж там говорить о частных лицах и целом ряде мелких компаний. Большая часть исков о защите чести, достоинства и деловой репутации была удовлетворена.

Подобные финансовые издержки вписаны в бюджет. Даже дорогостоящие сервера за пределами страны и защита от DDOS-атак. У Антикора есть свой читатель, которому плевать на информационную гигиену и новомодный факт-чеккинг.

СМИ заменяют этой публике остросюжетные романы и детективы. И именно эти люди являются основными распространителями информационных вбросов и фейков в социальных сетях.

Но не они основное зло. И даже не сам Антикор, а заказчики – черные пиарщики и политтехнологи. Они оплачивают всю вакханалию, которая троится в медиа-пространстве.

Антикор не самый дорогой инструмент: новость от $150, а развернутая статья будет опубликована приблизительно за $500. Владельцы позволяют себе войны в судах с жертвами черных пиар-кампаний за счет стабильного потока платных публикаций. Редакторы сайта готовы ставить, что угодно, согласно прайсу.

– На самом деле, очень сложно провести грань, где журналист размещает оценочное суждение, а где – клевета за деньги. Авторы статей легко ссылаются на тайные источники и употребляют слова по типу: мне кажется, я думаю. Это один из элементов постправды, своеобразная дырка в системе свободы слова, когда нечистые на руку заказчики и спецслужбы пользуются журналистикой для достижения своих целей.

Аналогичная ситуация и на подобных, но более мелки сайтах. Разница лишь в потоке и том, что Антикор был в свое время официально зарегистрированным СМИ.

Сколько стоил Шиндер

Согласно доступным данным из сайта PRNEWS.io, стоимость черной кампании против Сергея Шиндера составляла 350- 500 тыс. грн.

Разброс в 150 тыс. грн можно объяснить тем, что не всегда черные пиарщики и политтехнологи могут поставить материал на конкретный сайт через одного или даже двух посредников.

Также, следует заметить, что официальные СМИ повышают стоимость за очень уж грязные материалы, как это было в нашем случае, не думаю что надо писать про то, что в нашем случае были официальные СМИ, их, помоему, и не было. Так они перекрывают риски на случай судебных издержек.

– Единственный способ защиты от атак – работа с цельным образом, позиционирование. Если о вас в интернете нет ничего – это рай для ваших конкурентов. Они разместят негативные материалы на самых дешевых сайтах, а поисковики подтянут их в результаты поиска просто из-за того, что о вас нет упоминаний на авторитетных сайтах. Человека, о делах и инициативах которого знают, чья биография не раз озвучивалась в интервью, очень дорого уничтожать. Фактически, ваша публичность – это ваша безопасность. Не бойтесь создавать о себе мифы: так делают все звезды.

Задачи у медиа-атак могут быть разные, но в первую очередь реагировать нужно с холодной головой, чтоб не усугубить ситуацию.

Стоит понимать, что исполнителям вы безразличны. Потому, сотрудники большинства сайтов и СМИ всегда открыты к диалогу. Иногда хватает банального письма без угроз и огромного текста от адвоката.

Не все такие матерые бойцы в медика-среде, как Антикор. Большинство удалят или внесут правки в грязный материал при правильном построении диалога.

Черные кампании в 100% случаев очень короткие. Цель запустить информацию и не засветить самого заказчика, потому редактора и даже посредники не состоят ни в каких стабильных деловых отношениях с заказчиками, а вот жертва – это совсем другое дело. Человеку или компании с подпорченной репутацией нужно жить и работать дальше.

– Если раньше негативные кампании касались политиков, то в последнее время все чаще атакуют предпринимателей. В частности, из IT-сферы. Цели меркантильные: отобрать заказ, поссорить с инвесторами и партнерами. В случае ситуации Сергея Шиндера, по которому велась черная медиа-кампании, четко видно механизм реакции: во-первых, анализируется источник. На этом этапе становится понятно, что материал – размещен на заказном источнике, без указания автора. Это отличает его от расследования. Далее – коммуникация. Предприниматель лично контактирует с авторитетными СМИ, не скрывается, и дает возможность журналистам авторитетного СМИ задать неудобные вопросы. Открытость – это козырь в борьбе с анонимными чернушниками.

Репутация всегда была важной для человека и бизнеса, но еще никогда она не была такой хрупкой и уязвимой, как в наше время. Нам ничего не остается, кроме как адаптироваться и принять новые правила игры.

Сейчас репутация – это процесс, а не что-то статичное и железобетонное. Многих это пугает, но скорость современного мира позволяет ранам от любых медийных укусов заживать достаточно быстро.

В Украине хакеры взломали ряд сайтов

Ранее мы писали, что в Украине хакеры взломали ряд сайтов госорганов и распространили фейки.

Так, на сайте Варашского горсовета (Ровенская область) появилось сообщение о якобы выбросе радиации на Ровенской атомной электростанции.

А на сайте полиции Львовской области распространили фейк о гибели трех бойцов ВСУ.