Внаслідок поранення ворожим снайпером на Донбасі помер український військовослужбовець Роман Дзюбенко.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Схід Збройних Сил України 30 січня.

– На жаль, сьогодні перестало битися серце нашого побратима, захисника України Романа Дзюбенка, який був тяжко поранений ворожим снайпером, — повідомили в командуванні Схід.

Також командування та особовий склад оперативного командування Схід висловили глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого бійця.

26 річний український військовий дістав поранення о 19.00 26 січня поблизу населеного пункту Попасна. Ворожа куля поцілила йому в голову, його стан був важким.

Крім того, 29 січня на Донбасі двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення унаслідок обстрілу бойовиків. Інцидент трапився у районі населеного пункту Водяне. Пораненим надали медичну допомогу, їх стан стабільний.

Українська сторона СЦКК з використанням координаційного механізму ввела режим тиші та направила відповідну ноту до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Джерело: Оперативне командування Схід Збройних Сил України