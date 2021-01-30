PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Ольга Тетеріна |

Помер український військовий, якого на Донбасі поранив снайпер

Внаслідок поранення ворожим снайпером на Донбасі помер український військовослужбовець Роман Дзюбенко.

Свічка

Про це повідомили в Оперативному командуванні Схід Збройних Сил України 30 січня.

– На жаль, сьогодні перестало битися серце нашого побратима, захисника України Романа Дзюбенка, який був тяжко поранений ворожим снайпером, — повідомили в командуванні Схід.

Читайте
Чутно міномети і важку техніку: військові ООС розповіли про провокації сепаратистів

Також командування та особовий склад оперативного командування Схід висловили глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого бійця.

26 річний український військовий дістав поранення о 19.00 26 січня поблизу населеного пункту Попасна. Ворожа куля поцілила йому в голову, його стан був важким.

Крім того, 29 січня на Донбасі двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення унаслідок обстрілу бойовиків. Інцидент трапився у районі населеного пункту Водяне. Пораненим надали медичну допомогу, їх стан стабільний.

Українська сторона СЦКК з використанням координаційного механізму ввела режим тиші та направила відповідну ноту до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Джерело: Оперативне командування Схід Збройних Сил України

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка