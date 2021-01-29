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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

На Донбассе боевики ранили двух украинских военных

На Донбассе двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения в результате обстрела боевиков. Инцидент произошел в районе населенного пункта Водяное. Раненым оказали медицинскую помощь, их состояние стабильное.

На Донбассе боевики ранили двух украинских военных

В штабе ООС считают, что такими действиями боевики целенаправленно нарушают режим прекращения огня и не желают придерживаться мирных договоренностей.

Украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела режим тишины и направила соответствующую ноту в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

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Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 28 января, в зоне проведения операции объединенных сил зафиксировали три нарушения режима прекращения огня.

Российские наемники продолжают применять стрелковое оружие, минометы, пулеметы различных систем и минометы 120-калибра. Бойцы Вооруженных сил также открывали огонь в ответ.

Источник: Штаб ООС

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