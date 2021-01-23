Деньги брал вперед: сепаратисты сознался в сотрудничестве со спецслужбами РФ и “ЛНР”

СБУ задержала херсонского сепаратиста Эдуарда Коваленко, который признался в сотрудничестве со спецслужбами РФ и так называемой ЛНР.
На видео задержанный рассказал, что по требованию агентов ФСБ занимался организацией массовых протестов, в частности, против повышения тарифов и вступления Украины в НАТО.
Целью была дискредитация органов государственной власти и дестабилизация ситуации в стране. За это Коваленко получил более $20 тыс.
Кроме этого, следствие установило, что зимой 2020 сепаратист встречался с руководителями администрации оккупированного Крыма, в частности с Сергеем Аксеновым.
— Я был связан с сотрудником ФСБ. Он меня просил провести акции, направленные против вступления Украины в НАТО. За это я получил $30 тыс., но $9 он у меня забрал.
После обмена пленными между Украиной и Россией в 2019 году я неоднократно бывал в оккупированном Луганске. Там меня завербовали их спецслужбы. Просили, чтобы связался с руководителями политических структур.
Также на видео задержан Эдуард Коваленко признался, что имел сразу два псевдонима: Кузнецов и Джигурда.
Уголовное производство открыто по ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.
На Прикарпатье задержали сепаратистку
На днях под Ивано-Франковском контрразведка СБУ задержала командирку боевиков “ЛНР”, которая воевала против украинских военных в Донбассе.
Злоумышленница причастна к захвату админзданий в Луганске в 2014 году.
Также следствие установило, что женщина возглавляла группировки боевиков в так называемой ЛНР, а затем корректировала обстрелы позиций подразделений ВСУ.