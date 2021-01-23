Деньги брал вперед: сепаратисты сознался в сотрудничестве со спецслужбами РФ и “ЛНР”

СБУ задержала херсонского сепаратиста Эдуарда Коваленко, который признался в сотрудничестве со спецслужбами РФ и так называемой ЛНР.

На видео задержанный рассказал, что по требованию агентов ФСБ занимался организацией массовых протестов, в частности, против повышения тарифов и вступления Украины в НАТО.

Целью была дискредитация органов государственной власти и дестабилизация ситуации в стране. За это Коваленко получил более $20 тыс.

Кроме этого, следствие установило, что зимой 2020 сепаратист встречался с руководителями администрации оккупированного Крыма, в частности с Сергеем Аксеновым.

— Я был связан с сотрудником ФСБ. Он меня просил провести акции, направленные против вступления Украины в НАТО. За это я получил $30 тыс., но $9 он у меня забрал. После обмена пленными между Украиной и Россией в 2019 году я неоднократно бывал в оккупированном Луганске. Там меня завербовали их спецслужбы. Просили, чтобы связался с руководителями политических структур.

Также на видео задержан Эдуард Коваленко признался, что имел сразу два псевдонима: Кузнецов и Джигурда.

Уголовное производство открыто по ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

На Прикарпатье задержали сепаратистку

На днях под Ивано-Франковском контрразведка СБУ задержала командирку боевиков “ЛНР”, которая воевала против украинских военных в Донбассе.

Злоумышленница причастна к захвату админзданий в Луганске в 2014 году.

Также следствие установило, что женщина возглавляла группировки боевиков в так называемой ЛНР, а затем корректировала обстрелы позиций подразделений ВСУ.