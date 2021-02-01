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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Помогите освоиться: жена Скичко ищет в Черкассах детсад и конюшню

Жена новоизбранного главы Черкасской облгосадминистрации Александра Скичко Елизавета Юрушева, которая переехала за мужем в Черкассы, ищет детсад для дочки.

Скічко

– Дорогие мамочки, мне очень нужна ваша помощь! Посоветуйте, пожалуйста, классный сад в Черкассах. Буду ждать. Очень хотим пойти в новый садик уже на следующей неделе, – обратилась к своим подписчикам в Instagram жена главы Черкасской области.

Елизавета Юрушева активно делится в соцсети подробностями переезда в Черкассы и первыми впечатлениями от нового города. Жена Скичко признается, что не жила ни в одном городе Украины, кроме Киева и Донецка в детстве, поэтому ей очень хочется познакомиться со всей Черкасской областью.

– Конечно, сейчас у нас очень много дел и забот: нужно найти садик, конюшню и многое другое. Буду рада, если поможете мне скорее освоиться в новом городе: куда идти, что смотреть, где вкусно поесть? – пишет она.

 

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Допис, поширений Elizaveta Yurusheva (@elizaveta.yurusheva)

Скичко стал главой Черкасской ОГА

29 января нардеп Александр Скичко стал главой Черкасской ОГА. Президент Украины Владимир Зеленский вручил ему служебное удостоверение в Офисе президента.

Глава государства заявил во время встречи с Скичко, что жители Черкасской области нуждаются в строительстве дорог, привлечении инвестиций и улучшении благосостояния.

Александр Скичко до назначения главой Черкасской ОГА был депутатом Верховной Рады Украины от партиии Слуга народа в 197-м избирательном округе (Черкасская область).

Источник: Елизавета Юрушева

Фото: Елизавета Юрушева

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