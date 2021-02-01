Дружина новообраного голови Черкаської облдержадміністрації Олександра Скічка Єлизавета Юрушева, яка переїхала за чоловіком до Черкас, шукає дитсадок для дочки.

– Дорогі матусі, мені дуже потрібна ваша допомога! Порадьте, будь ласка, класний садок у Черкасах. Буду чекати. Дуже хочемо піти в новий садок уже на наступному тижні, – звернулась до своїх підписників в Instagram дружина очільника Черкащини.

Єлизавета Юрушева активно ділиться в соцмережі подробицями переїзду до Черкас та першими враженнями від нового міста. Дружина Скічка зізнається, що не жила в жодному місті України, крім Києва й Донецька в дитинстві, тому їй дуже кортить познайомитися з усією Черкаською областю.

– Звичайно, зараз у нас дуже багато справ і турбот: треба знайти садок, конюшню та багато іншого. Буду рада, якщо допоможете мені скоріше освоїтися в новому місті: куди йти, що дивитися, де смачно їсти? – пише вона.

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Скічко став головою Черкаської ОДА

29 січня нардеп Олександр Скічко став головою Черкаської ОДА. Президент України Володимир Зеленський вручив йому службове посвідчення в Офісі президента.

Глава держави наголосив під час зустрічі із Скічком, що жителі Черкащини потребують будівництва доріг, залучення інвестицій та поліпшення добробуту.

Олександр Скічко до призначення головою Черкаської ОДА був депутатом Верховної Ради України від партії Слуга народу в 197-му виборчому окрузі (Черкащина).

Джерело: Єлизавета Юрушева

Фото: Єлизавета Юрушева