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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

Венгрия не будет полностью блокировать отношения Украины с НАТО — Кулеба

Венгрия не будет полностью блокировать отношения Украины с НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Нет. Венгрия не будет полностью блокировать отношения Украины с НАТО, — отметил министр.

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Также он анонсировал встречу со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, однако точных договоренностей по этому поводу еще нет.

— Но готовность к этой встрече есть и у него, и меня, — подчеркнул Кулеба.

Визит Кулебы в Венгрию

Хотя 29 мая Дмитрий Кулеба в Будапеште встречался с венгерским коллегой Петером Сийярто.

В течение встречи стороны согласовали много важных пунктов, которые препятствовали наладить сотрудничество обеих стран.

О чем договорились дипломаты:

  • Венгрия не будет блокировать вступление Украины в НАТО;
  • согласовали вопрос о языке и образовании;
  • согласовали визит Сийярто в Киев;
  • договорились о реконструкции больницы в Берегово.

Также Украина и Венгрия договорились сосредоточится на развитии торговых отношений и развитии пограничной инфраструктуры

Источник: Україна 24

Фото: УНИАН

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