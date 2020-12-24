Венгрия не будет полностью блокировать отношения Украины с НАТО — Кулеба

Венгрия не будет полностью блокировать отношения Украины с НАТО.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
— Нет. Венгрия не будет полностью блокировать отношения Украины с НАТО, — отметил министр.
Читайте: Кто и зачем расшатывает ситуацию на Закарпатье
Также он анонсировал встречу со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, однако точных договоренностей по этому поводу еще нет.
— Но готовность к этой встрече есть и у него, и меня, — подчеркнул Кулеба.
Визит Кулебы в Венгрию
Хотя 29 мая Дмитрий Кулеба в Будапеште встречался с венгерским коллегой Петером Сийярто.
В течение встречи стороны согласовали много важных пунктов, которые препятствовали наладить сотрудничество обеих стран.
О чем договорились дипломаты:
- Венгрия не будет блокировать вступление Украины в НАТО;
- согласовали вопрос о языке и образовании;
- согласовали визит Сийярто в Киев;
- договорились о реконструкции больницы в Берегово.
Также Украина и Венгрия договорились сосредоточится на развитии торговых отношений и развитии пограничной инфраструктуры