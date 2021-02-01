Ціллю України є членство у НАТО, однак країна не відкидає інших форматів партнерства з США.
Про це під час виступу у студії Свободи слова на ICTV заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
– В України є чітка ціль, і ця ціль – повноцінне членство у НАТО. На шляху до цього членства треба отримати план дій. Треба рухатися цим шляхом, – зазначив Дмитро Кулеба.
Водночас ймовірним може бути партнерство й поза НАТО.
– Ми не відкидаємо ймовірність будь-яких інших статусів та форматів. А займатися фетишизацією різних статусів, це зайве, – додав Дмитро Кулеба.
Прагнення України до НАТО
Про бажання України стати частиною НАТО заявив президент України Володимир Зеленський під час останньої розмови з американськими журналістами.
Він вважає, що це важливо у контексті гарантування безпеки у Європі.
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