В зоне проведения ООС на Донбассе вечером 28 января во время проверки личного состава одного из подразделений оперативно-тактической группировки Восток заметили исчезновение военнослужащего.

Это произошло во время его дежурства на одном из опорных пунктов. При этом оружие и патроны остались на месте.

Сослуживцы говорят, что он был всегда спокойным и уравновешенным, и конфликтов ни с кем не имел.

Четыре дня поисков не принесли результатов. Однако, по информации командования Востока, боец сейчас находится на оккупированной территории.

Следственные действия продолжаются, выясняются все обстоятельства исчезновения военного.

За последние сутки российские наемники на Донбассе девять раз открывали огонь по украинским позициям из минометов, автоматических станковых, станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

К счастью, обошлось без потерь и раненых.

Источник: Оперативно-тактичне угруповання Схід