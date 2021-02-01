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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Может находится на оккупированной территории: на Донбассе пропал военный ВСУ

В зоне проведения ООС на Донбассе вечером 28 января во время проверки личного состава одного из подразделений оперативно-тактической группировки Восток заметили исчезновение военнослужащего.

Донбас, ООС

Это произошло во время его дежурства на одном из опорных пунктов. При этом оружие и патроны остались на месте.

Сослуживцы говорят, что он был всегда спокойным и уравновешенным, и конфликтов ни с кем не имел.

Четыре дня поисков не принесли результатов. Однако, по информации командования Востока, боец сейчас находится на оккупированной территории.

Следственные действия продолжаются, выясняются все обстоятельства исчезновения военного.

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За последние сутки российские наемники на Донбассе девять раз открывали огонь по украинским позициям из минометов, автоматических станковых, станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

К счастью, обошлось без потерь и раненых.

Источник: Оперативно-тактичне угруповання Схід

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