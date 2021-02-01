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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Може перебувати на окупованій території: на Донбасі зник військовий ЗСУ

У зоні проведення ООС на Донбасі увечері 28 січня під час перевірки особового складу одного з підрозділів оперативно-тактичного угруповання Схід помітили зникнення військовослужбовця.

Донбас, ООС

Це сталося під час його чергування на одному з опорних пунктів. Водночас зброя і набої залишилися на місці.

Товариші по службі кажуть, що він був завжди спокійним і врівноваженим, і конфліктів ні з ким не мав.

Чотири дні пошуків не принесли результатів. Однак, за інформацією командування Сходу, боєць нині перебуває на окупованій території.

Слідчі дії тривають, з’ясовуються всі обставини зникнення військового.

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На щастя, минулося без втрат та поранених.

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання Схід

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