У зоні проведення ООС на Донбасі увечері 28 січня під час перевірки особового складу одного з підрозділів оперативно-тактичного угруповання Схід помітили зникнення військовослужбовця.

Це сталося під час його чергування на одному з опорних пунктів. Водночас зброя і набої залишилися на місці.

Товариші по службі кажуть, що він був завжди спокійним і врівноваженим, і конфліктів ні з ким не мав.

Чотири дні пошуків не принесли результатів. Однак, за інформацією командування Сходу, боєць нині перебуває на окупованій території.

Слідчі дії тривають, з’ясовуються всі обставини зникнення військового.

За останню добу російські найманці на Донбасі дев’ять разів відкривали вогонь по українських позиціях з мінометів, автоматичних станкових, станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На щастя, минулося без втрат та поранених.

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання Схід