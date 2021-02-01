У Львові 6-річний хлопчик проковтнув кулю – діставали хірурги

У Львові 6-річного хлопчика госпіталізували до лікарні через болі у животі.
Дитину доставили в Охматдит, де їй діагностували гострий апендицит.
Проте хірург Кирило Лапшин помітив, що на рентген-знімку чітко візуалізувався сторонній предмет, але дуже дивний.
– Лікар уточнив у тата хлопчика, чи могло бути, що його син проковтнув кулю. Батько пригадав, що у них вдома справді є пневматична рушниця і до неї металеві кулі. Недавно син грався коробкою з кулями. Ймовірно, випадково хлопчик проковтнув одну з них, – розповіли у прес-службі лікарні.
Куля подолала незвичний шлях – замість потрапити у пряму кишку, вона опинилася в апендиксі та стала причиною запального процесу у ньому.
Хлопчику зробили лапароскопічну апендектомію – видалили запалений апендикс через три маленькі проколи у животі.
– У нашому випадку коли ми видаляли апендикс, я зразу побачив, що в ньому є потовщення. Ми його видалили і вже назовні розрізали. Там справді була куля! – розповів дитячий хірург Кирило Лапшин.
У Львові медики врятували багатодітну матір
У Львові медикам вдалося вилікувати жінку, у якої діагностували 90% ураження легень внаслідок коронавірусу.
5 січня пацієнтку виписали з лікарні, майже місяць тому її привезли з іншого медичного закладу до Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги у Львові.