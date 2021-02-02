На этой неделе народные депутаты Украины соберутся на заседание парламента традиционно в 10.00 2 февраля. Парламентарии рассмотрят ряд важных документов.

В частности речь идет о Национальном плане по вакцинации от коронавируса и проекте постановления о Плане законопроектной работы Верховной Рады Украины на год.

Также на рассмотрении:

законопроект №4229 — по завершению конкурсных процедур для судей;

законопроект №2805-д — по функционированию и обороту аграрных расписок;

изменения в Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за выселение из дома;

изменения в статью по государственной помощи детям с тяжелыми заболеваниями.

Ускорение вакцинации в Украине — депутаты приняли закон

29 января парламентарии поддержали законопроект по ускорению вакцинации. За проголосовали 280 депутатов.

Документ предусматривает быструю регистрацию препаратов в экстренных случаях.