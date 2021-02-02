PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 2 февраля

На этой неделе народные депутаты Украины соберутся на заседание парламента традиционно в 10.00 2 февраля. Парламентарии рассмотрят ряд важных документов.

Верховная рада

В частности речь идет о Национальном плане по вакцинации от коронавируса и проекте постановления о Плане законопроектной работы Верховной Рады Украины на год.

Также на рассмотрении:

  • законопроект №4229 — по завершению конкурсных процедур для судей;
  • законопроект №2805-д — по функционированию и обороту аграрных расписок;
  • изменения в Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за выселение из дома;
  • изменения в статью по государственной помощи детям с тяжелыми заболеваниями.
Читайте
План вакцинации от Covid-19 и статус нардепа: повестка дня Рады 2 февраля

Ускорение вакцинации в Украине — депутаты приняли закон

29 января парламентарии поддержали законопроект по ускорению вакцинации. За проголосовали 280 депутатов.

Документ предусматривает быструю регистрацию препаратов в экстренных случаях.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка