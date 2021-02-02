2 февраля в 10.00 откроется пятая сессия Верховной Рады девятого созыва. Прежде всего, народные депутаты утвердят ее повестку дня и план законопроектной работы парламента на 2021 год.

Среди других вопросов нардепы рассмотрят Национальный план вакцинации населения Украины против Covid-19, а также изменения в закон О статусе народного депутата с предложениями президента.

Вопросы первого чтения:

Совершенствование деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по стимулированию деятельности фермерских хозяйств.

Изменения в Уголовный кодекс Украины, касающиеся усиления ответственности за незаконное выселение из жилья.

Внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс для реализации положений закона Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Вопросы второго чтения:

Изменения в статью 18-7 закона О государственной помощи семьям с детьми относительно повышения размеров помощи для детей с тяжелыми болезнями.

Изменения в некоторые законодательные акты относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме.

Законопроект о ветеринарной медицине и благополучии животных.

Изменения в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

Поряд денний Ради 2 лютого 2021

Перед выходными Верховная Рада приняла законопроект, который позволяет ускорить вакцинацию от коронавируса в Украине.

Это означает, что в экстренных случаях государственная регистрация лекарственных средств может проходить по новой, ускоренной процедуре.

Документ уже подписал президент.