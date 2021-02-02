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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Анастасія Дячкіна |

Будет регулировать споры по кредитам: в Украине может появиться финансовый суд

Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о создании специального финансового суда для урегулирования споров по банковским кредитам.

Кирилл Шевченко

Цель такого суда — сдерживание роста проблемных кредитов.

Об этом в интервью заявил председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

Этот суд должен рассматривать споры о банковских займах, чтобы справиться с ростом количества неоплаченных кредитов.

— Объем кредитов в банковской системе составляет более 1 триллиона гривен, или около $40 млрд. Это большая сумма, которую следует защищать, — сказал Шевченко.

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Предлагаемый орган призван обеспечить лучшую защиту кредиторов, которые в противном случае не смогли бы вернуть свои займы через судебную систему с историей коррупции, одновременно стремясь снизить долю неработающих займов до 24% к 2023 году по сравнению с нынешними 42%.

По словам главы НБУ, сейчас и обсуждается возможность создать в Украине или отдельный специализированный суд, или специализированную палату уже имеющегося суда.

Украина сейчас находится в процессе переговоров с МВФ о возможности получения следующего транша займа.

Участие МВФ является частью более широких переговоров об условиях — в частности различные реформы, — которые Украина должна выполнить, чтобы получить дополнительные транши программы поддержки на сумму $5 млрд, утвержденные в июне прошлого года.

Источник: Reuters

Фото: УНИАН

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