Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о создании специального финансового суда для урегулирования споров по банковским кредитам.
Цель такого суда — сдерживание роста проблемных кредитов.
Об этом в интервью заявил председатель Национального банка Кирилл Шевченко.
Этот суд должен рассматривать споры о банковских займах, чтобы справиться с ростом количества неоплаченных кредитов.
— Объем кредитов в банковской системе составляет более 1 триллиона гривен, или около $40 млрд. Это большая сумма, которую следует защищать, — сказал Шевченко.
Предлагаемый орган призван обеспечить лучшую защиту кредиторов, которые в противном случае не смогли бы вернуть свои займы через судебную систему с историей коррупции, одновременно стремясь снизить долю неработающих займов до 24% к 2023 году по сравнению с нынешними 42%.
По словам главы НБУ, сейчас и обсуждается возможность создать в Украине или отдельный специализированный суд, или специализированную палату уже имеющегося суда.
Украина сейчас находится в процессе переговоров с МВФ о возможности получения следующего транша займа.
Участие МВФ является частью более широких переговоров об условиях — в частности различные реформы, — которые Украина должна выполнить, чтобы получить дополнительные транши программы поддержки на сумму $5 млрд, утвержденные в июне прошлого года.