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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Анастасія Дячкіна |

Регулюватиме суперечки щодо кредитів: в Україні може з’явитися фінансовий суд

Україна веде переговори з Міжнародним валютним фондом про створення спеціального фінансового суду для врегулювання суперечок за банківськими кредитами.

Кирилл Шевченко

Мета такого суду – стримування зростання проблемних кредитів.

Про це в інтерв’ю заявив голова Національного банку Кирило Шевченко.

Цей суд мав би на меті розглядати спори про банківські позики, щоб впоратися зі зростанням кількості несплачених кредитів.

– Обсяг кредитів у банківській системі становить понад 1 трильйон гривень, або близько $40 мільярдів. Це велика сума, яку варто захищати, – сказав Шевченко.

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Пропонований орган покликаний забезпечити кращий захист кредиторів, які в іншому випадку не змогли б повернути свої позики через судову систему з історією корупції, водночас прагнучи знизити частку непрацюючих позик до 24% до 2023 року порівняно з нинішні 42%.

За словами глави НБУ, нині й дискутується можливість створити в Україні або окремий спеціалізований суд, або спеціалізовану палату вже наявного суду.

Україна нині перебуває в процесі переговорів із МВФ щодо можливості отримання наступного траншу позики.

Участь МВФ є частиною більш широких переговорів про умови – зокрема різні реформи, – які Україна повинна виконати, щоб отримати додаткові транші програми підтримки на суму $5 млрд, затверджені в червні минулого року.

Джерело: Reuters

Фото: УНІАН

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