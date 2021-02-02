Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей

2 февраля Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей фигуранту в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко.

Он будет находиться под стражей до 2 апреля 2021 года.

Таким образом суд в очередной раз удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

Следующее заседание по этому делу состоится 9 февраля 2021 года в 14.00.

Дело Шеремета

20 июля 2016 года в Киеве во время взрыва автомобиля трагически погиб журналист Павел Шеремет.

В деле по его убийству фигурируют три подозреваемых — музыкант Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко и военный медик Яна Дугарь. 19 января 2021 года суд отклонил ходатайство защиты Антоненко отпустить его под личное обязательство.

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Источник: Судебная власть Украины