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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей

2 февраля Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей фигуранту в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко.

Антоненко

Он будет находиться под стражей до 2 апреля 2021 года.

Таким образом суд в очередной раз удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

Следующее заседание по этому делу состоится 9 февраля 2021 года в 14.00.

Дело Шеремета

20 июля 2016 года в Киеве во время взрыва автомобиля трагически погиб журналист Павел Шеремет.

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В деле по его убийству фигурируют три подозреваемых — музыкант Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко и военный медик Яна Дугарь. 19 января 2021 года суд отклонил ходатайство защиты Антоненко отпустить его под личное обязательство.

Подробнее о деле Шеремета читайте на Фактах ICTV.

Источник: Судебная власть Украины

Фото: УНИАН

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