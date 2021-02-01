Расширение нормандского формата, в частности присоединение к нему США, возможно только путем консенсуса.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

— Что касается полноценного участия США в нормандском формате, то нужно вспомнить об одном человеке, которого такое участие точно не сделает счастливым. Это президент РФ Владимир Путин, — сказал дипломат.

Он отметил, что формат переговоров невозможно расширить по желанию отдельных участников.

— Он может быть изменен только консесусом, — добавил Кулеба.

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В то же время он не исключает возможности создания какого-то другого формата, к которому присоединятся США.

— У меня есть все основания считать, что Соединенные Штаты будут еще активнее в этом вопросе, но в каком именно формате это будет происходить — это уже вопрос переговоров, — подытожил министр иностранных дел.

Встреча советников нормандской четверки

В Берлине 12 января состоялись переговоры советников нормандской четверки — Украины, Германии, Франции и РФ.

В центре обсуждения традиционно была политическая составляющая урегулирования ситуации на Донбассе.