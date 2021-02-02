За минулу добу у районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

В передмісті Авдіївки бойовики відкривали вогонь з автоматичного станкового, ручного протитанкового та підствольного гранатометів.

Біля населеного пункту Пищевик російсько-окупаційні війська почали стріляти з автоматичних станкових гранатометів, а неподалік Новомихайлівки – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ окупанти відкривали вогонь з автоматичного станкового та протитанкового гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Південного.

Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Доба на Донбасі

Станом на 1 лютого у районі проведення ООС було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.

Бойовики стріляли з автоматичних станкових, станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу Водяного та Опитного.