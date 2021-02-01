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На Донбассе 9 обстрелов за минувшие сутки: оккупанты использовали беспилотник

За минувшие сутки боевики девять раз нарушили мирные договоренности. Стреляли из минометов у Водяного, на Приазовье.

Вооруженные формирования Российской Федерации также использовали беспилотник для корректировки огня. Наши армейцы вовремя его обезвредили.

Режим перемирия, здесь, на передовой выглядит довольно двояко. С одной стороны прицельных обстрелов и жертв действительно меньше. С другой — количество неприцельных растет. Бойцы, которые защищают подступы к украинскому Торецку, говорят, уже и забыли когда их позиции обстреливали оккупанты.

— На нашем участке спокойно, личный состав врага не перемещается. Техника так же — не наблюдаем перемещения, — рассказал морской пехотинец Ананий.

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Исчезновение военного на Донбассе

28 января в зоне ООС исчез украинский военный. В тот день он дежурил на одном из опорных пунктов.

По информации оперативного командования Восток, он находится на территории оккупантов.

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